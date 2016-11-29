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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Adana’daki yangınla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Şu an 17 kişi hafif yaralı olarak hastanelerde. 11 kişinin de hayatını kaybettiği şeklinde bir bilgi ulaştı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmazdan Adanadaki yangınla ilgili açıklama

29 Kasım 2016 23:56

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Adana’da özel bir öğrenci yurdunda meydana gelen yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşüldüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Adana’da meydana gelen yurt yangını hakkındaki sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Bize gelen rakamlara göre, burası Adana’da Özel Aladağ Ortaöğretim Yurdu, bir özel yurt tarafından işletiliyor. Kontenjanı 54, ancak kalan 31 kişi. Şu an 17 kişi hafif yaralı olarak hastanelerde. 11 kişinin de hayatını kaybettiği şeklinde bir bilgi ulaştı ama teyit edilmemiş bir bilgidir” ifadelerini kullandı.  

Caner Ünver
 

Etiketler: adana, yangın


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