Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan öğrencilere İngilizce uyarısı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sancaktepe’de üniversiteye hazırlanan gençlerin kurs gördüğü gençlik merkezlerini ziyaret etti. Bakan Yılmaz’a ziyaretlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem eşlik etti. Sancaktepe’de üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kurs gördüğü Şehit Furkan Doğan Gençlik Derneği’ni ziyaret eden Bakan Yılmaz, sınıfları tek tek gezerek burada kurs öğretmenleri ve öğrencilerle sohbet etti. Bakan Yılmaz, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin eğitime verdiği öneme dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Önceliğinin neyse harcamanızı oraya yaparsınız. Türkiye Cumhuriyet hükümetlerinde de öncelik eğitimdedir. Bunu nereden anlıyoruz; bütçemizin yüzde 20’sini eğitime ayırıyoruz. Dünyada bütçesinin yüzde 20’sini eğitime ayıran başka bir ülke yok. Biz milli gelirin 5.8’ini eğitime ayırırken OECD ülkeleri gelişmiş olan ülkeler yüzde 5.2’sini ayırıyor. Yani Avrupa ülkeleri ve genişmiş ülkelerden çok daha fazla eğitime pay ayırıyoruz. Eğitimi düzeltirseniz her şeyi düzeltirsiniz. Eğitimde bir eksiklik olursa o eksiklik her alana yansır. Eğitimi ihmal edersen sağlıkta ulaşımda turizmde gıda da eksiklik olur ama eğitimdeki eksiği düzeltirseniz bunların hepsi kendiliğinden düzelir” dedi. Bakan Yılmaz, ayrıca, sınavlara hazırlanmada geçmiş dönemler dershanelere gitmeyi zorunlu hissetmeyi ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Müzik resim hat sanatı sınıflarını gezen Bakan Yılmaz öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. İngilizce eğitiminin verildiği bir sınıfa giren Bakan Yılmaz , İngilizce’nin kolay öğrenilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını anlattı. Dil eğitimi konusunda öğrencilere tavsiyede bulunan Bakan Yılmaz, “Başarıyı sağlamanın yolu istikrar. İstikrar devamdan geçiyor. Her şeyde olduğu gibi dilde de devamlılığı sağlarsanız belirli bir seviyeye gelirsiniz. Ama bir gelip bir giderseniz hedefe ulaşmak biraz daha zor oluyor. İnşallah bu dil problemini çözeceğiz. Hata yapmaktan korkmamak lazım. insanlar hatam görülecek diye kendi kendimize fren uyguluyoruz. O freni kaldırmak lazım. Biz de İngilizce programlar geliştiriyoruz. Geliştirdikçe programlarımızı kim isterse onlarla paylaşacağız. Daha iyi bir yabancı dili evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Yılmaz, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi’ndeki ziyaretlerinin ardından Necmettin Erbakan Külliyesi’ne giderek burada da gençlerle bir araya geldi.

Mustafa Bakırhan