Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ÖSYM yerleştirmede hata' açıklaması!

Bakan Yılmaz, müfredata çağın gerekliliği olan yeni konular eklendiğini ifade ederek, maddenin 4’üncü hali plazmanın ve nanoteknolojinin de müfredata eklendiğini söyledi. Ayrıca Bakan Yılmaz, okul kayıt dönemlerinde öğrenci velilerinin bağış yapılmaya zorlanamayacağını da söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Beykoz’da düzenlenen bir programda müfredata ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yılmaz, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip liseleri düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı sınıflar esas alındığında yenilenen 176 müfredatın detaylarını paylaştı. Toplantıya Yılmaz’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da katıldı.

Türkiye’de demokrasi çıtasının yükseltildiğini ifade eden Yılmaz, “Demokrasi çıtasını yükselttik. Bundan sonra Türkiye’yi yönetebilmek için yüzde 50 ve üzeri çıtası gerekiyor. Şimdi Türkiye’yi yönetebilmek için mutlaka yüzde 50 artı 1 almak gerekiyor. Çünkü bunu almak için Türkiye’nin her kesimden oy almak lazım. Türkiye’de demokrasi çıtasını yükselttik” dedi.

“Tüm zamanların rekoru kırıldı”

Üniversite kontenjanlarının arttırıldığı ve bu zamana kadar üniversiteye en çok bu dönemde yerleştirilme olduğunu aktaran Yılmaz, “1998’de devlet üniversitelerinin kontenjanları 138 bin. 2004’te 185 bin, 2006’da toplam 187 bin. 2014’te devlet 337 bin. Geçen yıl ise devlette 358 bin kontenjan mevcut. Bu zamana kadar tüm zamanların rekoru kırıldı ilk defa 346 bin öğrencimiz yerleşti. Devlet üniversitelerine 346 bin kişi kaydoldu” diye konuştu.

Maddenin 4’üncü hali plazma ve nano teknoloji müfredatta

Müfredatta gereksiz, lüzumsuz tekrarlanan konularda değişiklik yapıldığını belirten Yılmaz, “9. sınıfta kimyada temel kanunları diğer bir ünite ile birleştirildi. Maddenin hali eskiden 3’tü şimdi maddenin hali 4 oldu. Çağın gerekliliğiydi. Yine bir başka konu kimyasal tepkimeler konusu 2 ünite olarak seçildi. Nanoteknoloji girdi yine müfredata. Matematik ilkokul 1. sınıfta alt öğrenme alanı içinde alan çeyrek ifadesi birinci sınıflar için fazla bulundu. Çeyreği 2. sınıfa aldık. Yine 5. sınıfta olan yamuk tanımını daha ileri sınıflara bıraktık. Bazıları lisede bazıları ortaokulda kaldı” şeklinde konuştu.

“Öğrenci velileri bağış yapılmaya zorlanamaz”

Okul kayıt döneminde ortaya çıkan kayıt parası ya da bağış ile ilgili konuya da açıklık getiren Yılmaz, “Öğrenci velileri bağış yapmaya zorlanamaz. Burada personellerime talimatım diğerlerine de bilgi milli eğitim temel kanunu 16 madde, ‘Öğrenci velileri bağış yapmaya zorlanamaz’ dolayısı ile böyle bir uygulama olduğu söyleniyor. Doğru olmadığını söyleyeyim. Biz de iletildiğinde hukuka uygun olmadığını, bu uygulamanın yapılmamasını söylediğimizde de kanuna uygun herkes davranmak durumunda kalıyor” dedi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme hatası ile ilgili olarak, "Bir hata, hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz, keşke olmasaydı. İkinci husus hatadan sonra bir de özür diledi. Özür dilemek bizim değerler eğitiminin bir parçasıdır. Özür dilemek o kadar kötü bir şey değildir. Aslına bakınca bu bir itiraz üzerine 'birisi diyor ki benim puanımı yanlış hesapladınız.' Yanlış hesapladınız denildikten sonra ÖSYM bakıyor ki genelde 2 yıllık meslek yüksek okullarını etkileyen bir hata olduğuna dikkat ederekten, görerekten bu yanlışlığı düzeltiyor. Şimdi yapılmaması doğrudur, uygundur ama öyle bir itiraz olduğunda varsa bir hata e ne yapılması lazım? Hatanın da düzeltilmesi lazım birinci husus bu dolayısıyla da yapılan şey bir hatadır. Hatadan dolayı özür dilenmiştir, bir daha olmaması esastır. Ancak Mevlana'nın güzel bir sözü vardır biliyorsunuz; 'yüzde ısrar etme doksan da olur, insan dediğinde noksan da olur.' Dolayısıyla diyor ki kadrolarımızın büyük bir kısmını bu dönemde değiştirdik diyor. Bu değiştirdiğimizden dolayı birçok kimse ilk defa görevde yer alanlar oldu. Bundan sonra olmayacağını söylüyor biz de ümit ediyoruz ki olmasın ancak bununla ilgili kendi idari işlemlerde soruşturmalarını başlattı. O soruşturma neticesinde ortaya çıktığında bizde kamuoyuna bunun neden kaynaklandığını tek tek açıklayacağız" diye konuştu.

Murat Delice

