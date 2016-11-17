Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin 23, 24 Kasım’da gireceği birinci dönem merkezi ortak sınavı öncesinde; öğrencilerin, heyecanını azaltmak ve kendilerini değerlendirmeleri amacıyla deneme sınavı yapılacak” denildi.

İsteyen her öğrencinin sınava girebileceğinin kaydedildiği açıklamada, “MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan deneme sınavına isteyen her öğrenci katılabilecek. Değerlendirme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, bugün saat 21.00’den itibaren http://odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecekler” ifadeleri yer aldı.

Musa Erdoğan