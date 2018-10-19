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Milli Eğitim Bakanlığından 'Öğrenci Andı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından 'Öğrenci Andı' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından 'Öğrenci Andı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın ’Öğrenci Andı’ ile ilgili kararına ilişkin, "Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı' okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" denildi.  

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