Milli Eğitim Bakanlığından TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme kılavuzunda 11 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulan liselere yerleştirme sonuçlarının, yapılan yoğun çalışma sonucunda, öne çekilerek bugün açıklandığı vurgulandı. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı temel eğitimden orta öğretim kurumlarına geçiş kapsamında 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve merkezi ortak sınavlarına giren öğrencilerden 14-24 Temmuz tarihlerinde bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmek üzere tercih alındığı belirtilerek,"Bu sonuçlara göre 1.192.660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yapmış, 173 bin 83 öğrenci de tercih yapmamıştır. Tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241’i tercihlerinden birine yerleşmiştir. Bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91,73’ü tercihlerinden birine yerleşmiştir" denildi.

Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır.

Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezî olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir" denildi.