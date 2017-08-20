Milli eskrimciden, Universiade 2017’de gümüş madalya

Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen 29. Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda erkek kılıç kategorisinde yarışan milli eskrimci Enver Yıldırım gümüş madalya kazandı. Enver Yıldırım, 64’lük tablodan 32’lik tabloya kalma müsabakasında Polonyalı Yakup Jaskot’u 15-7, 32’lik tablodan 16’lık tabloya kalma müsabakasında ise yine Polonyalı Mikolaj Grzegorek’i 15-8 mağlup etti.

Çeyrek finale kalma müsabakasında Ukraynalı rakibi Yuriy Tsap'ı 15-14 yenmeyi başaran milli eskrimci Enver Yıldırım, çeyrek final müsabakasında da Güney Koreli Junho Kim'i 15-14 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İranlı Mohammad Fotouhi'yi 15-11 mağlup eden Enver Yıldırım, finalde son Dünya Şampiyonu Macar Andras Szatmari ile karşılaştı. Rakibine 15-6 yenilen Enver Yıldırım, Universiade 2017’de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Türk eskriminin 2017 yılındaki başarı grafiğine Enver Yıldırım’ın Universiade 2017’de aldığı gümüş madalyanın önemli bir katkı yaptığını belirterek, “Enver, eskrimde ülkemizi çok iyi temsil eden üst düzey sporcularımızdan biri. Enver’i ülkemize kazandırdığı gümüş madalya için kutluyor ve kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Universiade 2017’de, kadın kılıç kategorisinde milli eskrimci Iryna Shchukla Çiçek de, 22 Ağustos Salı günü madalya için yarışacak.