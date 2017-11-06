Milli formayı giyebilmek için Türk vatandaşı olmak istiyor

Irak’ın Kerkük kentinden savaş nedeniyle 2008 yılında ayrılarak Türkiye’ye sığınan Yusuf Sabah Qader Al Mustafa, Irak’ta olduğu gibi Sivas'ta da yaklaşık 5 yıldır Muaythai sporunu sürdürüyor. Türkiye'de katıldığı özel müsabakalarda bir çok madalya elde eden Iraklı sporcu, çok istese de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için Türkiye adına resmi müsabakalara katılamıyor. Al Mustafa, Türkiye’de katıldığı profesyonel maçlarda 2 altın kemerin sahibi oldu. Tek isteği ise Türk vatandaşlığını alıp milli formayı giyerek Dünya’da ve Avrupa’da ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek.

Yusuf Sabah Qader Al Mustafa Türkiye’yi ve Muaythai’yi çok sevdiğini belirterek, “Yaklaşık 5 yıldır Muaythai ile ilgileniyorum. Bir çok özel maçta birinciliğim var. Beş amatör maçta şampiyonluğum var. İki tanede profesyonel Muaythai'de altın kemer şampiyonluğum var. Bu işi ben artık resmi olarak düşünüyorum. Türk’üm Kerküklüyüm. Bir Türk evladı olarak Avrupa’da Türk bayrağını Dünya’da, Avrupa’da dalgalandırmak istiyorum. Tek isteğim bu. Türkiye’de sığınmacı olarak yaşıyorum. 2017 yılına kadar sığınmacı olarak yaşadım. Zaten 9 yıl sığınmacı yaşadığım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurum olmuyor” dedi.

"Dünya şampiyonu olabilirim"

Yusuf Sabah Qader Al Mustafa, ”Vatandaşlığa başvuru hakkım oluyor ama 5 yıl daha beklemem lazım. O yüzden de 5 yıl benim için uzun bir süreç oluyor. Beş yılda ben belki dünya şampiyonu olabilirim. Bende bir Türk evladıyım. Dokuz yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Türk vatandaşı olup, o görev bana verildiğinde Türk bayrağını dünya’da ve Avrupa’da en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum. Kerkük’te yaşıyordum. Gerçekten orada ciddi savaşlar vardı. Can güvenliğimiz yoktu. 2008 yılında oradan çıkıp Türkiye’ye geldim” şeklinde konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz