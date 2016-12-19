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Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti

Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti

19 Aralık 2016 15:13
Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay, 8 Aralık günü Nişantaşı'nda yaşandı. Lüks cipi ile seyrederken halk otobüsü şoförü ile tartışan milli futbolcu Burak Yılmaz, aracından inerek otobüse yöneldi. Otobüsün camına vurarak kapının açılmasını sağlayan Yılmaz, şoför ile tartışmaya başladı. Sinirlenerek araca binen Yılmaz'a otobüs şoförünün tepkisi sert oldu. Koltuğun altındaki sopayı alarak vurmak için kaldıran şoför son anda vazgeçti. Araçtan indirilen Burak Yılmaz, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile halk otobüsü şoförü arasında yaşananlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafikte seyreden aracın yanına yaya olarak yanaşan Burak Yılmaz, otobüsün camına vuruyor. Kapıyı açan şoför, Burak'a "Ne var ulan artist" diye sesleniyor. Sinirlenerek otobüse binen Yılmaz ise "Kime lan diyorsun sen. Babam yaşımda adamsın" diyerek şoförün üzerine yürüyor. Bu sırada koltuğun altından sopa çıkartan şoför, vurur gibi yaparak Burak'ı korkutuyor. Araçtan inen Burak Yılmaz ise kendisine sopa gösteren şoföre iyice sinirleniyor. Ünlü futbolcu vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, şoföre ise yolculardan destek geliyor.

Şoförden kapıyı kapatmasını isteyen yaşlı bir teyze, "Uğraşma şunla. Şimdi gençler böyle. Ne çekti kim bilir" ifadelerini kullanıyor. Bir başka genç yolcu da Burak Yılmaz'a tepki göstererek, "Oğlum utanmıyor musun kaç yaşında adamla böyle konuşmaya" diyor. Taraflar sakinleştikten sonra otobüs hareket ediyor. 

Murat Horoz
İSTANBUL 

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