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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburtta

25 Mayıs 2018 15:58

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pehlivan, Çalhanoğlu’nun ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğini ve hepimizi gururlandırdığını söyledi. Çalhanoğlu’nun sportif başarıları, karakteri, ahlakı ve memleketine olan vefası ile örnek bir sporcu olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılarının artarak devamını diledi.

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Vali Pehlivan’a ilgisi, nezaketi ve misafirperverliği için teşekkürlerini bildirdi.
Vali Pehlivan ziyaret sonunda Çalhanoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek hediye takdim etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, Konursuspor Kulübü Başkanı Tevhit Köroğlu ile amcası Yaşar Çalhanoğlu da eşlik etti.
Beşir Kelleci 

 

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