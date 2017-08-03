Milli golfçüler Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

EGA (Avrupa Golf Birliği) tarafından Pravets Golf Kulübü’nde düzenlenen şampiyonaya erkeklerde 13 ülkeden 52 sporcu, kadınlarda ise 11 ülkeden 44 sporcu katıldı. Organizasyonda, Türkiye Golf Milli Takımı’nda yer alan sporculardan erkeklerde Taner Yamaç, Mutlu Güner, Leon Açıkalın, Kerem Tanpolat, kadınlarda ise Sena Ersoy, Begüm Yılmaz, Selin Timur ve Tuğçe Erden ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil ediyor.

Organizasyonun ikinci gününde match play formatında oynanan şampiyonada, Türkiye’nin erkekler kategorisinde Lihtenştayn’la karşılaştığı, tekli maçlarda milli golfçülerden Kerem Tanpolat ve Taner Yamaç 14. çukur sonunda mücadeleyi 5 up’la kazandı. Çiftli oyuna çıkan Leon Açıkalın ve Mutlu Güner’in maçı ise berabere bitti. Bu sonuçlarla Türkiye, 2,5 puan topladı ve yarı finale yükseldi. 4 Temmuz’da yarı final mücadelesi verecek ay-yıldızlıların rakibi, Yunanistan ekibi oldu.

Türkiye’nin kadınlar kategorisinde Ukrayna’yla oynadığı tekli maçlarda Golf Milli Takım sporcularından Selin Timur, Ukraynalı rakibiyle yaptığı maçta 17. çukur sonunda 2 up’la galip gelirken, Sena Ersoy’un mücadelesi 16. çukur sonunda berabere bitti. Çiftli maç oyununa çıkan Tuğçe Erden ve Begüm Yılmaz 16. çukurda oyunu 3 up’la kazandı. Bu sonuçlarla Türkiye, topladığı 2,5 puanla yarı finale yükseldi. 4 Temmuz’da yarı final mücadelesi verecek Ay Yıldızlıların rakibi, Bulgaristan ekibi oldu.