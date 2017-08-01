Milli görev Lucescu'nun

Günün ilk saatlerinde Şenol Güneş için hamle yapan Yıldırım Demirören, Beşiktaş’ın sıkı direnciyle karşılaştı. Sonrasında Abdullah Avcı gündeme geldi, Göksel Gümüşdağ set çekti. Fikir birliğine varılan isim ise Mircea Lucescu oldu. Rumen hocanın yakın dostu TFF Başkanvekili Ali Dürüst apar topar Romanya’ya gitti.

A Milli Futbol Takımı’nda Mircea Lucescu dönemi başlamak üzere. Fatih Terim’i geçtiğimiz hafta içerisinde görevden alan TFF Yönetimi, dün baş döndüren bir trafik sonrası Rumen teknik adamda karar kıldı. Peki, finalinde Lucescu’da karar kılınan 8 saatlik süreçte neler yaşandı? Yoğun trafik Demirören-Şenol Güneş buluşması ile başladı. TFF Başkanı, 4 maçlık teklifini Güneş’e iletti ancak Beşiktaş yönetimini ikna edemedi. Fikret Orman geri adım atmayınca Güneş’in Ay-Yıldızlı çatı altına dönme ihtimali kalmadı.

Alternatifler azalınca...

Sonrasındaki isim ise Abdullah Avcı’ydı. TFF kurmayları Güneş’e yaptıkları teklifin bir benzeri ile Başakşehir’in kapısını çaldı. Bu kez direnen isim ise Göksel Gümüşdağ oldu. Başakşehir’in patronu, önemli bir proje yürüttüklerini ileterek Avcı’nın iki takımı birden çalıştırmasını istemedi. Sezon başlamasına çok kritik bir süre kala alternatifler konusunda sıkıntı yaşayan TFF kurmayları, günün sonunda eski bir dostta karar kıldı: Mircea Lucescu.

Dürüst 18.35’te uçtu

Yıldırım Demirören, Beşiktaş’a 100. yıl şampiyonluğunu yaşatan Lucescu’nun ikna edilmesi için Ali Dürüst’ü görevlendirdi. Galatasaray’da çalıştığı dönemde Fransızca bilen Dürüst ile iyi ilişkileri olan Luce’ye, en az iki yıllık bir kontrat teklif edilmesi kararı alındı. Dürüst, Riva’daki tesislerden hızlıca ayrılarak TAROM Hava Yolları’nın 18.35 uçağı ile Bükreş’e uçtu. Dürüst, dün akşam Luce’ye resmi teklifi iletti. Bugün büyük bir aksilik olmazsa Lucescu’nun Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olması bekleniyor.

Rumen hocanın başarıları

Lucescu, 2000-01 sezonunda Galatasaray’da göreve başlar başlamaz, Real Madrid’i mağlup ederek Süper Kupa’yı kazandı. Aynı sezonda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadı. 2001-02 sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nun ardından Rumen hocanın yeni adresi Beşiktaş oldu. Luce, Siyah-Beyazlılar’ı 100. yılında şampiyon yaptı. Lucescu’lu Beşiktaş, UEFA Kupası’nda çeyrek finale çıkarak, tarihlerinin en büyük başarısına imza attı. 2004- 2016 sezonlarında Shakhtar’ın teknik patronluğunu yapan Mircea Lucescu, önemli başarılar kazandı. Son olarak 2016-17 sezonunda Zenit’i çalıştırdı.

Kaynak: Fanatik gazetesi

