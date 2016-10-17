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Milli güreşçi Rıza Kayaalp’ten örnek davranış

Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, yetiştiği Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde güreş eğitimi alan sporculara malzeme yardımında bulundu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalpten örnek davranış

17 Ekim 2016 09:15

Dünya Şampiyonu milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde güreş eğitimi alan sporculara malzeme yardımında bulundu. Eşofman takımı, tişört ve çoraptan oluşan spor malzemesini öğrencilere dağıtan Kayaalp, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde güreşe başladığını hatırlatarak, “O zaman daha zor şartlar vardı. Ülkemizin krizden geçtiği bir dönemde malzemelerimiz çok iyi değildi. O günleri düşünerek, ben de burada yetişen bir sporcu olarak arkadaşlarımıza, geleceğin şampiyonlarına malzeme yardımında bulundum. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya çalışıyorum. Onların geçtiği bu yoldan geçen bir güreşçi olarak hiçbir zaman arkamızdan gelenleri unutmuyoruz. Bir Yozgatlı olarak da güreşçi kardeşlerimizin yanında olduğumu gösteriyorum. İnşallah onlar da bizleri örnek alırlar, ilerde çok çalışarak ülkemize ve Yozgat’ımıza şampiyonluklar getirirler. Bizim tek temennimiz bu. Bu bir hayır işi değil, gönül işidir, bir örnek olmadır benim için. Büyüdüğüm yerdeki bu çocukları unutmamak, onların yanında olmak ve ülkemize yeni şampiyonların yetişmesine vesile olmaktır, onları heyecanlandırmaktır. İşlerine daha iyi sarılmaları için destek olmaya çalışıyorum” dedi.

Kendisinin yetiştiği Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Binasına çürük raporu verilerek boşaltıldığını ifade eden Kayaalp, “Şu an sporcularımız bir apartman dairesinde güreş eğitimlerine devam ediliyor. İnşallah en kısa zamanda yeni bir bina Yozgat’a kazandırılarak daha iyi imkan sağlanır. İleriki yıllarda ülkemizde birçok şampiyon sporcunun yetişmesi için yapılmasını arkadaşlarla beraber bekliyoruz. İnşallah bu da en kısa zamanda gerçekleşir” diye konuştu.

Sporcular da yapılan malzeme yardımından dolayı Rıza Kayaalp’e teşekkür etti. Ahmet Emin Ekinci, “Rıza ağabeyimize bize bu jestinden dolayı teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda biz de şampiyon olduğumuzda bizden küçük arkadaşlarımıza aynısını yaparız. Rıza ağabeyimiz sürekli bizim yanımıza geliyor, bizi ziyaret ediyor. Biz de onu örnek alıyor, onun gibi şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ömer Ertuğrul

Etiketler: Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, örnek davranış


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