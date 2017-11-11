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Milli güreşçi Yasemin Adar, tacizcisini yumrukladı

Milli güreşçi Yasemin Adar, kendisine sarkıntılık ettiğini iddia eden birini hastanelik etti.Adar, bu olayı sosyal medya hesabından 'Yumruğu çaktım ağzına' diyerek paylaştı.

Milli güreşçi Yasemin Adar, tacizcisini yumrukladı

11 Kasım 2017 10:31

Milli Güreşçi ve eski gülle atıcısı Yasemin Adar sosyla medya hesabından kendisine sarkıntılık ederek rahatsızlık veren bir adamı yumrukladığını açıkladı. Adar olaya ilişkin olarak “Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetçi olmuş sorun değil o yumruğu tüm kadınlar adına attım” mesajını paylaştı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DESTEK

Adar’ın bu hareketiyle ilgili olarak yapılan haberi gören oyuncu Nurgül Yeşilçay milli güreşçiye ‘Eline sağlık bacım’ sözleriyle destek verdi.

Etiketler: nurgül yeşilçay, yasemin adar

 

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