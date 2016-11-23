24-26 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılacak olan Golden Grand Prix Final turnuvasına hazırlanan milli güreşçilerimiz, Azerbaycan'a gidiyor. Serbest, Kadınlar ve Grekoromen stillerde yapılacak maçlarda ülkemizi toplam 9 güreşçimiz temsil edilecek.

Golden Grand Prix Turnuvası’nda mindere çıkacak olan milli güreşçilerimiz şöyle:

Grekoromen Milli Takımı: Aslan Atem, Cenk İldem, Osman Yıldırım

Serbest Milli Takımı: Mustafa Zopalı, Batuhan Demirçin, Ahmet Bilici, Yunus Emre Dede

Kadınlar Serbest Milli Takımı: Buse Tosun ve Ayşegül Özbeğe