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Milli güreşçiler İhlas Koleji’nde öğrencilerle buluştu

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi.


12 Ekim 2016 12:46

Brezilya’nın Rio şehrinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda güreş branşında serbest stil 125 kiloda şampiyon olan Taha Akgül ile grekoromen stil 130 kiloda ikinci olan Rıza Kayaalp, İhlas Koleji’nin Beylikdüzü şubesinde spor yazarı Hasan Sarıçiçek moderatörlüğündeki panelde öğrencilerle buluştu.

Rıza Kayaalp: "Hayalleriniz için çok çalışın"

Gayret edip, çok çalışılınca başarının geldiğini belirten Rıza, “Hayalleriniz için çok çalışın. Ben köyde büyüdüm. Kimse bana güreşe yönlendirmedi. Ben kendim istedim. Güreş eğitim merkezini kazandım 2000 yılında. 5 yıl orada kaldım. 10 yıldır istikrarlı sezon geçiriyorum. Ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonlarında başarı ile temsil ediyorum. Ben kaybedince sadece kendim üzülmüyorum. Halkımız üzüldüğü içinde üzülüyorum. Hedeflerim; Avrupa ve dünya şampiyonluklarımı arttırmak, olimpiyat üçüncülük, ikincilikten sonra şampiyon olmak istiyorum. Herkes istediği hedefe ulaşabilir. Bize yol gösteren annelerimizi, babalarımızı, hocalarımızı dinleyelim. Onlar da bizim başarılı olmamızı istiyor” dedi.

Taha Akgül: "6 yıl önce ben sıfırdım"

Babasının sayesinde 12 yaşında güreşe başladığını söyleyen Taha, “Güreş eğitim merkezlerinin seçmelerine girerek başladım. Miniklerde, yıldızlılarda hiç şampiyon olamadım. Derslerimde başarılıydım. Spor başarılı olamayınca b planını devreye sokmak gerekiyor. Bende güreşe ara verip, dershaneye gidip, 9 Eylül Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini kazandım. İzmir’de okurken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güreş takımı olduğunu öğrendim. Tekrar antrenmanlara başladım. 3 sene antrenman yapmadım. 2009’da 84 kiloda 3. olarak ilk madalyamı aldım. 6 yıl içerisinde 4 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonlukları elde ettim. 6 yıl önce ben sıfırdım. Spor alanında hiç derecem yoktu. Sporcu kardeşlerimiz, yaptığınız branşta emek harcayın. Ben sporda başarılı olamadım, eğitimde başarılı oldum. Sonra eğitime ağırlık verdim, Allah sporda da başarılı olmayı nasip etti. Yaptığınız sporda sonuna kadar gidin. Beslenmenize, çalışmanıza dikkat edin” şeklinde konuştu.
Panelde milli güreşçilere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.  

Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort
İSTANBUL 

Etiketler: rıza kayaalp, taha akgül


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