Milli güreşçilerden bir gümüş ve iki bronz madalya

24-30 Temmuz tarihleri arasında Sarajevo kentinde devam eden Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) aldığı karar doğrultusunda ilk defa bu organizasyonda hayata geçirilen 2 günlü müsabaka sistemi denemesi yapıldı. Buna göre ilk gün yapılan 42, 50, 58, 69 ve 85 kilolarının müsabakalarının finalleri bugün yapılırken 46, 58, 63, 76 ve 100 kilolarının da ön eleme, çeyrek final ve yarı finalleri tamamlandı.

Şampiyonanın ikinci gününde devam eden müsabakalarda 85 kiloda finale çıkan milli güreşçimiz Ömer Ağtaş finalde karşılaştığı Rus rakibi Alik Shebzukhov’a yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 42 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Furkan Üçoluk ise üçüncülük maçı için çıktığı minderde Bulgar rakibi Ismail Mehmedov Pomakov’u 10-0 sayı tuşu ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

69 kiloda Umur Aybey repesaj maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Robert Fıodarau’yu 5-2 devirdikten sonra üçüncülük maçında Azerbaycanlı rakibini Daud Ibragımov’da 5-4 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

100 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan Bulgaristanlı, Moldovalı ve Belaruslu rakiplerini yenerek finale uzandı. Anıl yarın yapılacak olan final müsabakasında Rus rakibi Ismail-Bek Nırov ile karşılaşacak.

54 kiloda mücadele eden Hamza Alaca yarı finale kadar yükseldiği şampiyonada Gürcü rakibi Vladimeri Gamkrelıdze’ye 9-8 yenildi. Hamza yarın İsveç ile Fransız güreşçilerinin galibi ile maç yapacak.

76 kiloda Ünal Karabacak ise Moldovalı rakibi Ivan Ichizli’yi 8-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Burada Rus rakibi Arsamag Khostıkoev’e 12-2 yenilen Ünal, rakibinin finale çıkmasıyla birlikte repesaj maçı hakkı elde etti. Ünal repesaj maçında Slovak rakibi Viktor Orban’ı yendiği takdirde üçüncülük maçında Estonyalı rakibi Nikita Tsehhonın ile karşılaşacak.

46 kiloda Adem Burak Uzun, Türk asıllı Alman güreşçi Burak Demir’i 10-0 sayı tuşu ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Burada Ermeni rakibi Arakel Movsesyan’a yenilen Adem turnuvadan elendi.

63 kiloda mindere çıkan Coşkun Keleş ön eleme turunda karşılaştığı Alman rakibi Tino Retinger’e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.