Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, MGK toplantısına ilk defa iştirak ediyor.

Toplantının en önemli gündem maddesi olarak FETÖ ile mücadele öne çıkıyor. FETÖ ile mücadelede gelinen nokta ve bundan sonra izlenecek yol masaya yatırılacak. Ayrıca, PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele de masada olacak.

MGK’nın bir başka gündem maddesi ise Fırat Kalkanı Harekatı. Operasyonun bundan sonraki aşaması görüşülecek, komutanlar harita üzerinden operasyonu anlatacak.