Milli helikopter ATAK vurdu, ÖSO askerleri coşkuyla izledi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nda milli helikopter ATAK dün gece ilk defa kullanılıdı.

Afrin’in batısındaki terör hedeflerinin lazerle işaretlenmesinin ardından yerli ve milli imkanlarla yapılan taarruz helikopteri T-129 ATAK gece saatlerinde bölgeyi ateş altına aldı.

Kırıkhan Kaletepe mevkisinde kamptaki kalan ÖSO askerleri, Afrin'deki terör mevzilerini yerle bir eden atak helikopterlerini coşkuyla izledi.