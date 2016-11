Balıkesir Sanayi Odası'nın destekleri ile Balıkesir OSB'de faaliyet gösteren Baysan firması yerli helikopter için adım attı. İlk olarak yurt dışından getirttiği parçalar ile kit proje ortaya koyan firma en kısa zamanda projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Helikopteri inceleyen Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, "Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yerli helikopter imalatı ile ilgili ARGE çalışmaları yapan firmamızın fabrikasındayız. Kendiler uzun zamandan beri çelik ve ağır metal üzerine çalışmalar yapıyor. Bir firmaları da havacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Amerika'dan aldıkları projelerle inşallah Balıkesir OSB'de yerli helikopterle ilgili üretime geçmeyi planlıyorlar. Şu anda arkamızda gördüğünüz helikopterle ilgili Ar-Ge çalışmalarını yapıyorlar. Bildiğiniz gibi milli helikopter Atak ve tankımız var ve bunlarla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayi de her konuda Türkiye çalışmaya devam ediyor. Biz de Balıkesir Sanayi Odası olarak her tülü çalışmanın arkasındayız. Yeter ki bu ülke için bir şeyler katalım. 15 Temmuz da bize göster ki bizim bizden başka dost yok. Onun için biz her şeyi tankımızı, topumuzu, helikopterimizi tüfeğimizi, milli piyade tüfeğimizi her şeyimizi kendimiz üretmek zorundayız ki güçlü bir Türkiye olsun. İnşallah 2023 hedefleri doğrultusunda bizde Balıkesir Sanayi Odası olarak her türlü yatırımcının yanındayız desteğimizi sunuyoruz.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim Balıkesir'de kompozit ile ilgili ciddi yatırımlar var. Şu an Alman ve yerli 2 firmamız kompozit ile ilgili çalışma yapıyor. Neden kompozit, çünkü kompozitte savunma, otomotiv sanayinde ve ulaşımda kullanılan önemli bir ham madde girdisi. Bizimde kompozitle ilgili Balıkesir'de kümelenme projemiz var. Ben bu arada kompozitle ilgili yatırımcıları da Balıkesir'e davet ediyorum, kompozit kümelenmesinden faydalansınlar. Ayrıca savunma sanayi, ulaşım ve havacılıkla ilgili yan ürün üreten firmalarında Balıkesir'e gelmesinde yakın dönemde fayda var. İnşallah bu proje ülkemize, milletimize faydalı olur düşüncesiyle teşekkür ediyorum" dedi.

BAYSAN Radyatör Firma Genel Müdür Yardımcısı Doruk Şanlı ise helikopter imalatının çıkış fikrinin nasıl oluştuğunu paylaştı. Şanlı, "Bizler 30 yıldır trafo sektörüne enerji sektöründe mekanik imalat olarak hizmet vermekteyiz. Patronumuz Tuncay Baydar'ın 2012 senesinde başlatma kararı aldığı bu havacılık sektörü ile ilgili Amerika'dan kit projelerle ilgili helikopterleri Türkiye'ye getirdik. İmalat ve montajını burada yaptık, motorlarını yurt dışından getirdik özel olarak. Bu sektöre girmemizdeki amaç tamamen üst düzey yöneticilerin trafik çilesinden kurtulması ve VIP hizmeti alarak toplantılarına hızlı bir şekilde gidebilmelerini sağlamaktı. Bununla ilgili olarak Ar-Ge çalışmalarımız devam etmekte, projeyi 2018-2020 yıllarında tamamlayarak seri imalata geçip daha iyi hizmet vermeyi planlamaktayız. VIP hizmetinin dışında sağlık sektöründe acil hastaların hastanelere yerlerine ulaştırılmasını da hedeflemekteyiz bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız devam edecek. BSO'nun da destekleriyle bu projeyi en kısa zamanda tamamlamayı düşünmekteyiz. Konuyla ilgili maliyet hesaplarımız var, bildiğiniz gibi her zaman ekonomik olmayı planlıyoruz. Mevcut helikopter fiyatlarından daha çok daha uygun yapmayı planlamaktayız. Fiyatla ilgili ancak daha bir şey kararlaştırılmadı ve netleşmedi bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte" dedi.

Bahadır Demirçeviren - Otağ Fırıncıoğulları