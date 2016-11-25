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Milli İHA'lara Milli Göz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ASELSAN’ın Dinamik RF ve Anten Test Laboratuvarı'nda CATS ve Lazer Güdüm Kiti'ni inceledi. Hava araçları için hedefleme sistemleri geliştiren ASELSAN, Milli İHA’larda kullanılacak yeni nesil görüntüleme ve hedefleme podunu geliştirerek üretti.

Milli İHAlara Milli Göz

25 Kasım 2016 14:57

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gölbaşı yerleşkesinde bulunan ASELSAN’ın Dinamik RF ve Anten Test Laboratuvar açılış törenine katıldı. Bakan Işık, laboratuvarı gezerek buradaki cihazlar ve sistemler hakkında bilgi aldı.

Hava araçları için hedefleme sistemleri geliştiren ASELSAN, Milli İHA’larda kullanılacak yeni nesil görüntüleme ve hedefleme podunu geliştirerek üretti. Sistemin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ANKA İnsansız Hava Aracından başlayarak uçan platformlarına entegre edilmesi hedefleniyor. CATS, aynı zamanda benzerlerine göre daha fazla ışık ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzil avantajları sunabiliyor. Lazer hedef işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü, lazer noktalayıcı ve lazer aydınlatıcıya sahip sistemde dahili sensör hizalama birimi de bulunuyor.

Çoklu hedef takibi, eş zamanlı hedef takibi, hassas hedef konumu belirleme ve hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme kabiliyetleri özelliğine sahip CATS’in kızılötesi ve yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası da bulunuyor.

Lazer Güdüm Kiti'ye dışa bağımlılık azalacak
ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği milli güdümlü mühimmat ihtiyacına yönelik bünyesindeki kabiliyetleri bir araya getirerek kısa sürede ve düşük maliyetle LGK’yı geliştirdi. Lazer Güdüm Kiti'nin kısaltmasından gelen LGK, Hava Kuvvetlerini akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, büyük stratejik öneme sahip bir proje olup aynı zamanda kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta atışı yapan akıllı mühimmatlara dönüştürebiliyor. 

Benan Özben


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