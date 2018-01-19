Millî ittifak yüzde 70’e hitap edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İttifakın yol haritasını millet çizdi. Sokakta anket yapın. AK Parti ve MHP’ye oy veren seçmen de ittifakı kabullenmiş" dedi.

TGRT Haber’de Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplandıran Semih Yalçın gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP ittifakı çok tenkit ediyor. İttifakın yol haritasını millet çizdi. Sokakta anket yapın. AK Parti ve MHP’ye oy veren seçmen de ittifakı kabullenmiş. Biz tabanın yönlendirmesiyle o işe girdik. İttifak kurulduğu takdirde yüzde 70’lik bir kitleye hitap edecek. Bu ülkede yüzde 66 ortanın sağında, bizim muhafazakâr, milliyetperver, mukattesatçı bir kesim vardır. Diğer yüzde 34’ü de ortanın solundadır. Ama bu yüzde 70’ten ne kadarını alırız, ne kadarını ikna edebiliriz o sahaya indiğimizde belli olacak.

Ana muhalefet partisi ve onun ruh ikizi HDP, MHP’nin bu çıkışından çok rahatsızlık duydu. Çünkü ikinci tur oyunları veya planları bozuldu. Bir tahmin-öngörü olarak ifade ediyorum, mesele birinci turda biter. İkinci tura iş kalmaz

CHP ve HDP aralarında süren bir ittifak var. CHP, gizleme ihtiyacını hissediyor, çünkü terör uzantısı bir partiyle ittifak yapıyor. Genel başkanımızın 8 Ocak’ta sizlerle yaptığı toplantıda Anadolu ağzıyla söylemem gerekirse ‘ana muhalefet partisi dellendi.’ Aklını yitirdi artık. Siyaset geliştiremiyor.

Cumhurbaşkanı kiminle isterse onunla çalışır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ‘MHP kabineye girmek için ittifak yapıyor’ eleştirilerine de cevap verdi. Bugüne kadar AK Parti’yle kabine konusunda herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Yalçın şöyle konuştu: “Biz ülkenin bekası için hedefte bir birlikteliği ortaya koyduk. Bunun şekillenmesini ve 2019 ve sonrasına yön vermesini istiyoruz. Bunları yapıyoruz diye gidip de kapılarına şu kadar bakanlık demeyiz. 2019’da kurulur, sayın cumhurbaşkanı kimle isterse onla çalışır. Yerel seçimlerle alakalı görüşülmüş, konuşulmuş bir şey de yok. Bu konuda liderler karar veriyor. İttifakın adı ne olacaksa -biz cumhur İttifakı teklifi getiriyoruz- ekipler çalışırken ne olur? O detaylar nasıl şekillenir, onu göreceğiz. Genel Başkanımın söylediği, her partinin altında kendi listesi olsun. İttifakın toplam oyuyla o iki liste değerlendirilsin. Ortaya ortak bir akıl çıkaracağız."

Türkiye Gazetesi