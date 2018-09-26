İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Judocu Kayra Sayit, Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

Milli Judocu Kayra Sayit, Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu
Milli Judocu Kayra Sayit, Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen 2018 Dünya Judo Şampiyonası’nın 6. gününde, milli judocu Kayra Sayit 78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 78 kiloda mücadele veren milli judocu Kayra Sayit, Çinli Xin Su ve Brezilyalı Beatriz Souza'yı yense de Japon Sarah Asahina'ya kaybederek represaj hakkı kazandı. Represaj karşılaşmasında Azerbaycan adına yarışan Iryna Kındzerska ile eşleşen Sayit, rakibini yenerek bronz madalya için mücadele hakkı kazandı. Bronz madalya için Brezilyalı Maria Suelen Altheman'la karşılaşan Kayra Sayit rakibini yenerek madalyanın sahibi oldu.
Bakü'deki Ulusal Cimnastik Arena Spor Salonu'nda 20-27 Eylül tarihlerinde organize edilen şampiyonada, yarın karma takımlar müsabakaları gerçekleştirilecek.  

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.