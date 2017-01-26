Önümüzdeki Mayıs ayında Kocaeli’de düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası seçmeleri Bolu’da yapıldı. Bağcılar Belediyesinin iki sporcusu Serap Özçelik ile Meltem Hocaoğlu da ringe çıkan isimler arasında yer aldı. 50 kiloda mücadele eden başarılı milli sporcu Serap Özçelik, ringde rüzgâr gibi esti. Rakiplerini tek tek deviren başarılı sporcu birincilik kürsüsüne çıktı. Yine elemelerde başarı gösteren Bağcılar Belediyesi Karate Takımı’nın diğer sporcusu Meltem Hocaoğlu da +68 kiloda rakiplerini yenerek birinci oldu.

“Altın madalya ile döneceğim”

Önümüzdeki Mayıs ayında Kocaeli’de düzenlenecek Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Serap Özçelik, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Uzak Doğu sporlarına verdikleri destekten dolayı Çağırıcı’ya teşekkür eden başarılı sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanma sözü verdi.

Başkan Çağırıcı, 4 Avrupa, 1 de Dünya Şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik'i başarılarından dolayı tebrik etti. Seçmelerde de büyük başarı göstererek rakiplerini yenip birincilik kürsüsüne çıkan Özçelik’e Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’ndaki mücadelelerinde başarılar dileyen Çağırıcı, “İlçemizde artık Uzak Doğu sporlarına ilgi ve sevgi her geçen gün artıyor. Gençlerimizin spora ilgi göstermesi bizi memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilçemiz dünya çapında sporcularımız ile de anılacak. Onların elde edecekleri başarılarını konuşacağız” dedi.

