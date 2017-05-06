Milli karatecilerden 12 Avrupa derecesi

Kocaeli’de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Türk karatecilerin tarihi başarısı sürüyor. Şampiyonanın ilk iki gününde 16 kategorinin 15’inde madalya maçı yapmaya hak kazanarak bir ilki gerçekleştiren Milli Takım, müsabakalar sonucunda elde edilen 12 Avrupa derecesiyle adeta kürsüye abone oldu. Şampiyona’nın üçüncü gününde rakiplerini tek tek yenerek finale yükselen 67 kiloda Burak Uygur, 84 kiloda Uğur Aktaş ve 55 kiloda Tuba Yakan altın madalya kazandı. Final müsabakalarında rakiplerine mağlup olan katada Ali Sofuoğlu, +84 kiloda Enes Erkan, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu ve Bayanlar Kata takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldular. Bronz madalya müsabakalarında ise katada Dilara Bozan, 75 kiloda Erman Eltemur, 50 kiloda Serap Özçelik, 61 kiloda Merve Çoban ve 68 kiloda Şeyda Burucu rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

“SPORTİF OLARAK ONLARDAN DAHA ÜSTÜN OLDUĞUMUZU ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ”

52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nı değerlendiren Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “Bu şampiyonada misafirlerimize Türkiye’nin misafirperverliğini, huzur ortamını göstermeye çalışıyoruz. Sportif olarak onlardan daha üstün olduğumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Şampiyona bizim için gayet iyi gidiyor. Buradaki hedeflerimiz tuttu. 16 kategorinin 15’inde madalya maçı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle 14’ünde madalya almayı başaracağız. İnşallah çocuklar için hayırlısı olur" dedi.

“OLİMPİYATLARA ALT YAPIMIZ HAZIR”

Karate branşının Olimpiyatlara girmesini değerlendiren Delihasan, “2020 Olimpiyatlarında yarışacağız. Bizim için olimpiyatlar önemli. Bunun farkındayız. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Alt yapımızda buna hazır” diye konuştu.

“UZUN BİR SÜRE SONRA TATAMİYE ÇIKIP MADALYA ALMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Bayanlar 68 kiloda mücadele ederek Avrupa üçüncüsü olan Şeyda Burucu, “Bu şampiyonanın bende inanılmaz bir anısı kaldı. Çünkü uzun bir aradan sonra kendimi tekrar tatami de görmek ve madalya ile sonuçlanmış olması beni çok mutlu ve motive etti. Karate Olimpiyatlara girdi, inşallah orada da yarışacağız. Bunu elde etmek için bir sürü maçlar girmemiz gerekiyor ve maçlara çok iyi şekilde hazırlanacağım. Bu madalya buna vesile oldu diyebilirim” açıklamasını yaptı.

52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan takım kata ve kumite madalya müsabakaların ardından sona erecek.

İsmail Gündüz