Milli karatecilerden 3 bronz madalya

Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününde ilk madalyalar sahiplerini buldu. Ferdi dalda müsabakaların yapıldığı şampiyonanın sabah seansında tatamiye çıkan Türk karateciler, kayıpsız ilerleyerek üç bronz madalya kazandı.

Erkekler kumite 84 kiloda son iki yılın Avrupa Şampiyonu Uğur Aktaş, bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Valerii Chobotar ile karşılaştı. Rakibi karşısında kontrolü elinde tutan Milli karateci, yumruklarla sonuca giderek 2-0 kazandı ve kariyerine Avrupa üçüncülüğü de ekledi.

2017 Kocaeli’de Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşayan Merve Çoban, başarısını Sırbistan’da da tekrarladı. Kadınlar kumite 61 kilo bronz finalinde İsviçreli Noemie Kornfeld karşısında bitime 33 saniye kala vurduğu yumrukla 1-0 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı.

2013 ve 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Tuba Yakan, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. İngiliz Carla Burkitt karşısında madalya arayan milli karateci, yumruklarıyla etkili olduğu mücadelede rahat bir performans ortaya koydu ve 4-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

DÖRT MİLLİ SPORCU AKŞAM SEANSINDA

Şampiyonanın akşam seansında ferdi dalda müsabakalara devam edilecek.

Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Bozan bronz madalya ararken, erkekler ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ile kumite 67 kiloda Burak Uygur da Avrupa şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.