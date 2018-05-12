Diğer
Kategoriler

Milli karatecilerden 3 bronz madalya

Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Tuba Yakan, Merve Çoban ve Uğur Aktaş, bronz madalya müsabakalarını kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli karatecilerden 3 bronz madalya

12 Mayıs 2018 16:42

Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününde ilk madalyalar sahiplerini buldu. Ferdi dalda müsabakaların yapıldığı şampiyonanın sabah seansında tatamiye çıkan Türk karateciler, kayıpsız ilerleyerek üç bronz madalya kazandı. 

Erkekler kumite 84 kiloda son iki yılın Avrupa Şampiyonu Uğur Aktaş, bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Valerii Chobotar ile karşılaştı. Rakibi karşısında kontrolü elinde tutan Milli karateci, yumruklarla sonuca giderek 2-0 kazandı ve kariyerine Avrupa üçüncülüğü de ekledi. 

2017 Kocaeli’de Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşayan Merve Çoban, başarısını Sırbistan’da da tekrarladı. Kadınlar kumite 61 kilo bronz finalinde İsviçreli Noemie Kornfeld karşısında bitime 33 saniye kala vurduğu yumrukla 1-0 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı. 

2013 ve 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Tuba Yakan, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. İngiliz Carla Burkitt karşısında madalya arayan milli karateci, yumruklarıyla etkili olduğu mücadelede rahat bir performans ortaya koydu ve 4-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

DÖRT MİLLİ SPORCU AKŞAM SEANSINDA 

Şampiyonanın akşam seansında ferdi dalda müsabakalara devam edilecek. 

Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Bozan bronz madalya ararken, erkekler ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ile kumite 67 kiloda Burak Uygur da Avrupa şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç