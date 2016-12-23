Yakın Doğu Koleji 21-25 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Müzik Bölümü ve Tarih Bölümü iş birliğiyle anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan tören, “Özgürlük ve Mücadele” konulu şiir, müzik korosu ve oratoryo ile devam ettiği belirtildi.

İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan oratoryonun ardından 1963 olayları slayt eşliğinde gösterildiği esnada, o dönemi yaşamış insanların anılarının öğrenciler tarafından okunması salonda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kolej Müdürü’nden Birlik ve Barış Mesajı

Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, 1963 döneminin canlı tanığı olarak öğrencilere o dönemde yaşanan zorlukları, ailelerin nasıl parçalandığını, insanların evlerini bırakarak göç etmek zorunda bırakıldığını ve uzun süre yiyecek, içecek bulamadan vatan uğruna nasıl büyük bir mücadele verdiklerini anlattı.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgiyle dinlenen Okul Müdürü Arkan, konuşmasının sonunda birlik, beraberlik ve barış mesajları verdi.

Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

Tören sonunda, Yakın Doğu Koleji Tarih ve Türkçe Bölümlerinin ortaklaşa düzenledikleri “21 Aralık Şehitleri” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

