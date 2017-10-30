Milli okçu Aleyna’dan Türkiye ikinciliği

Türkiye Kupası Final Yarışmaları 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 100. Yıl Spor Tesislerinde Olimpik ve Makaralı Yay kategorisinde Türkiye sıralamasında ilk 8’e giren sporcuların davet edildiği yarışmaya Mersin’i temsilen Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübünden milli sporcu Aleyna Akçınar katıldı. İki gün boyunca devam eden yarışmaların birinci gününde makaralı Yay kategorisinde bireysel elemeler sonucunda finale yükselen Aleyna Akçınar, final yarışmasında elenerek Türkiye 2.’si olup, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı ve sporcunun Antrenörü Aytekin Ataş, alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, “Aleyna bu yıl çok yoğun bir program dahilinde yurt dışı yarışmalarında ülkemizi temsil etti. Sporcum Aleyna, 17-22 Nisan 2017 tarihlerinde Yunanistan’ın Marathon kentinde yapılan yarışmalarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen bu başarıyla ülkemizi ve Mersin’i en iyi şekilde temsil etti” dedi.

Milli okçu Aleyna Akçınar’ın şuan ki Türkiye sıralama atışlarına göre Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Ataş, “Bu sonuçla sporcum 2018 yılı içerisinde yapılacak olan Milli Takım seçme kampına katılmaya hak kazandı. Aleyna verilen desteklerin boşa gitmediğini bize göstermiş oldu” diye konuştu.