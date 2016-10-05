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Milli okçu Mete Gazoz, Kristal Elma 2016’ya katılacak

Rio Olimpiyatları'nda göstermiş olduğu performansla tüm dünyanın dikkatini çeken İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi milli okçu Mete Gazoz, reklam ve iletişim sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Kristal Elma Festivali 2016’nın 6 Ekim Perşembe günü yapılacak programına katılarak gösteri atışı yapacak ve konuşmacı olarak Rio deneyimlerini paylaşacak.

Milli okçu Mete Gazoz, Kristal Elma 2016ya katılacak

05 Ekim 2016 14:54

Okçu bir aileden gelen Gazoz henüz 17 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde etmiş olduğu başarılarla şimdiden okçuluk dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli okçu, katılmış olduğu Rio Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinin en genç üyesi oldu. Gazoz, klasik yayda mücadele ettiği Rio Olimpiyatları'nda ilk turda kendisinden çok daha tecrübeli bir isim olan Fransız Pierre Plihon'u tie break setinde mağlup ederek ülkemizde gönüllere taht kurdu. Sosyal medyada da büyük destek alan Gazoz, Rio’da okçuluk müsabakalarını takip eden seyircilerin de büyük sevgisini kazandı.

Yeltekin: “Mete Gazoz’un ilerleyen yıllarda ülkemize çok büyük başarılar kazandıracağına inanıyorum”
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yaptığı açıklamada, Gazoz’un elde ettiği başarılarla okçuluk sporunda dünyanın en önemli genç yeteneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Rio Olimpiyatları'ndaki mücadelesi ile Gazoz’un okçuluk sporunu sevenlerin büyük takdirini toplandığını ifade eden Yeltekin, “Kendisi sadece sporculuğuyla değil karakteri ve kişiliği ile de öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen ve takdir edilen bir öğrencimiz. Ümit ediyorum ki çalışmalarına devam ederek önümüzdeki yıllarda ülkemize çok büyük başarılar kazandıracak. Akademik açıdan da başarılı olması için okul olarak tüm desteğimizi kendisine veriyoruz” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları, Kristal Elma, Milli okçu Mete Gazoz, Rio Olimpiyatları


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