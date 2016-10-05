Okçu bir aileden gelen Gazoz henüz 17 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde etmiş olduğu başarılarla şimdiden okçuluk dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli okçu, katılmış olduğu Rio Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinin en genç üyesi oldu. Gazoz, klasik yayda mücadele ettiği Rio Olimpiyatları'nda ilk turda kendisinden çok daha tecrübeli bir isim olan Fransız Pierre Plihon'u tie break setinde mağlup ederek ülkemizde gönüllere taht kurdu. Sosyal medyada da büyük destek alan Gazoz, Rio’da okçuluk müsabakalarını takip eden seyircilerin de büyük sevgisini kazandı.

Yeltekin: “Mete Gazoz’un ilerleyen yıllarda ülkemize çok büyük başarılar kazandıracağına inanıyorum”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yaptığı açıklamada, Gazoz’un elde ettiği başarılarla okçuluk sporunda dünyanın en önemli genç yeteneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Rio Olimpiyatları'ndaki mücadelesi ile Gazoz’un okçuluk sporunu sevenlerin büyük takdirini toplandığını ifade eden Yeltekin, “Kendisi sadece sporculuğuyla değil karakteri ve kişiliği ile de öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen ve takdir edilen bir öğrencimiz. Ümit ediyorum ki çalışmalarına devam ederek önümüzdeki yıllarda ülkemize çok büyük başarılar kazandıracak. Akademik açıdan da başarılı olması için okul olarak tüm desteğimizi kendisine veriyoruz” ifadelerini kullandı.

