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Milli Okçu son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi yakınlarında trafik kazasında hayatını kaybeden Okçuluk Federasyonu Denizli Temsilcisi Nursen Çokak, son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Okçu son yolculuğuna uğurlandı

10 Ekim 2016 16:18

Muğla’nın Marmaris ilçesi yakınlarında eşiyle birlikte motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Okçuluk Federasyonu Denizli Temsilcisi Nursen Çokak'ın cenaze namazı Denizli Ulu Cami'de kılındı. Kazada yaralanan ve tekerlekli sandalye ile cenaze namazına getirilen eşi Hakan Çokak ve çocukları, gözyaşları içinde bir an olsun tabutun başından ayrılmadı.

2 çocuk annesi Çokak’ın cenazesine Okçuluk Federasyonu Denizli İl Temsilciliğinden sporcular, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu sevenlerinin omzunda taşınan Çokak, Denizli Asri Mezarlıkta defnedildi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: milli okçu, muğla


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