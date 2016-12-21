Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bakü’de Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6. toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Azerbaycan’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Nihat Zeybekci, “Sabah sayın Aliyev tarafından kabul edildik. Daha sonra Türk dünyasının önemli 4 ülkesinin bir araya gelmesiyle oluşan Türk Konseyi’nin daha güçlü olması için Türk Konseyi’nin daha büyük, daha sağlam bir zemine oturması için ekonomik anlam da bunun güçlendirilmesinden yola çıkılarak kurulan Ekonomi Bakanları toplantısını gerçekleştirdik. Türk Konseyi’ni oluşturan ülkeler yaklaşık 115 milyon nüfusu olan, 1.2 trilyon dolarlık bir milli gelire sahip ve toplam dış ticaret hacimde de 600 milyar dolara yakın bir ticaret hacmini gerçekleştiren ülkelerden bahsediyoruz. Ama şu an gerçekleşen rakamlar baktığımız zaman da toplam kapasitemizin yüzde ikileri seviyesindeyiz. Buna razı olmamamız lazım. Toplam ticaret hacmimiz içindeki Aramızdaki bu payı yüzde 5, yüzde 10’lara getirmemiz lazım. Birbirimizle ticaret hacminde ilk onda bile yokuz. Ama Azerbaycan’la Türkiye’nin farkı var orda ilk sıralarda alıyoruz Azerbaycan’ın dış ticaretinde veya Türkiye’nin ticaret hacminde daha iyiyiz ama diğer ülkelerde aynı şeyi söyleyemeyiz. Ekonomik alanda bağlarımız ne kadar güçlü olursa siyasette ve diğer alanlarda bağlarımız da o kadar güçlü olur. Bu Türk konseyinin ekonomik anlamda bir birlikteliğin temellerini atmamız lazım bu alanda da birlikler oluşturmamız lazım gümrüklerle ilgili ticaretle, serbest ticaretle ilgili de imkanlar yaratmamız lazım. Bunu toplantımızda konuştuk”

“Azerbaycan ve Türkiye arasında tercihli ticaret anlaşması”

Zeybekçi, “Cumhurbaşkanlarımızın bize vermiş olduğu talimatla ilgili önemli bir noktaya geldik. Önemli nokta da tercihli ticaret anlaşması. Azerbaycan ve Türkiye’nin bir liste içerisinde imtiyaz sağlaması, gümrükleri gerektiğinde sıfıra kadar çekebilmesi, 3.5 milyar dolar olan ticaretimizi, 10-15 milyar dolara bir an önce çekebilmeği hedefleyen bir çalışmayı başlatacağız. İlk Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’nın 2017’nin ilk yarısında olması hedefleniyor. Orada da değerli kardeşimle birlikte çalışmalarımızı hızlandıracağız” açıklamasını yaptı.

“Milli paralarımızla ticaret yapmanın yollarını bulmamız gerekiyor”

Bakan Zeybekci, “Türkiye’nin politikası son dönemde milli parayla ticaret. Bu sadece Azerbaycan değil, Kore’den Japonya’ya kadar, Çin’den Rusya’ya kadar olabildiğince bir imkan yaratarak milli paralarımızla ticaret yapmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Bu yönde de sayın Cumhurbaşkanlarının talimatı var. Bu talimat doğrultusunda biz ekonomi bakanları olarak ve Merkez Banka’ları olarak da çalışmalar yapacağız. Yani toplam ticaretimizin tamamını milli paralarla yapmak gibi bir hedefimiz yok. Ama olabildiğince, bunu gerçekleştire bildiğince bu anlamda çalışacağız” dedi.

