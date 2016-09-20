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Milli parklar ve tabiat parklarına bayramda ziyaretçi akını

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde milli park ve tabiat parklarında ziyaretçi akını yaşandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) korumasındaki bu alanları, bayram tatili süresince bir rekor kırılarak toplam 1 milyon 310 bin kişi ziyaret etti.


20 Eylül 2016 12:17

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar korunan alanlara akın etti. Aileleriyle doğal alanları gezip eğlenen vatandaşlar, piknik yapmanın keyfini yaşadı. Bayram tatili süresince korunan alanlarda çok yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Ülke genelindeki 177 farklı korunan alanımızda toplam 1 milyon 310 bin kişiyi ağırladık. Korunan alanlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımız en fazla yoğunluğu ise 268 bin kişi ile tatilin son günü olan 18 Eylül Pazar günü oluşturdu” değerlendirmesinde bulundu.

“En fazla ziyaretçiyi Gaziantep ağırladı”
Korunan alanlarda en fazla ziyaretçi ağırlayan ilin Gaziantep olduğunu bildiren Bakan Eroğlu “Gaziantep’te ki korunan alanlar toplam 171 bin 905 kişiyi ağırladı. En fazla ziyaretçi ağırlayan Gaziantep’i sırasıyla 148 bin 363 kişi ile Ankara, İstanbul, Antalya, Bolu, Muğla, Bursa, Aydın, Trabzon ve Rize izledi” diye konuştu. Korunan alanlara bakıldığında ise en fazla ziyaretçi ağırlayan alanın 141 bin 680 kişi ile Ankara’daki Soğuksu Milli Parkı olduğunu belirten Bakan Eroğlu, bu alanı sırasıyla Gaziantep’teki Burç Tabiat Parkı, Antalya’daki Beydağları Sahil Milli Parkı ve yine Gaziantep’teki Dülükbaba Tabiat Parkı’nın izlediğini söyledi.

“2019’da 15 milyon ziyaretçi hedefliyoruz”
Bakan Eroğlu, Türkiye’nin dört bir yanında şehir ormanları, tabiat parkları ve mesirelik alanlar kurduklarını ifade ederek “Tabiat turizmini geliştirmek ve vatandaşlarımızın tabiat parklarında yeşile olan ihtiyacını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın ne kadar yerinde olduğunu ise bayramda yaşanan bu ziyaretçi sayıları ile anlamış oluyoruz. Hedefimiz korunan alanlarımız için gerçekleştireceğimiz yatırımlar neticesinde ziyaretçi sayısını 2019’da 15 milyona çıkarmak” değerlendirmesinde bulundu.
 


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