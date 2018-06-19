Milli Piyango 19 Haziran çekilişi sıralı tam listesi | MP 19 Haziran 2018

19 Haziran 2018 Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 19 Haziran 2018 Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar belli olacak.. İkramiyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar Milli Piyango tarafından açıklandığı andan itibaren bu haberimizde olacak.

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29-05-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

397396

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

185959

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

485528

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

050792 190079

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

132294 247828 456489

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02633 13081 14813 24884 31685 49353 84876 88506 88957 96142

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

1963 2150 3049 3484 4401 5498 6255 6449 8439 9697

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

009 106 110 128 151 170 356 574 775 793

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 18 33 56 59 62 81 86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097396 197396 297396 307396 317396 327396 337396 347396 357396 367396 377396 387396 390396 391396 392396 393396 394396 395396 396396 397096 397196 397296 397306 397316 397326 397336 397346 397356 397366 397376 397386 397390 397391 397392 397393 397394 397395 397397 397398 397399 397496 397596 397696 397796 397896 397996 398396 399396 497396

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ÇEKİLİYOR?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ



Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.