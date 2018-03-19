Milli Piyango 19 MART çekiliş sonuçları açıklandı SORGULAMA EKRANI | mpi.com.tr 19 Mart 2018 sonuç öğren

19 Mart 2018 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları belli oldu. MP SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI HABERİMİZDE...

Milli Piyango İdaresinin 19 Mart 2018 çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 19 Mart Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar bu akşam belli oldu. İkramiyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar sitemizde yer alacaktır...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "19 Mart 2018 Çekilişi" bu akşam yapılacak. Bu akşamki çekilişte, şanslı numaralar birden fazla kişinin hayallerini gerçekleştireceği parayı dağıtacak.

İŞTE MİLLİ PİYANGO 19 Mart 2018 ÇEKİLİŞİNİ SORGULAYABİLECEĞİNİZ SORGULAMA EKRANI SAYFAMIZ

(Şanslı numaralar tam listesi için alttaki linke tıklayınız)

SIRALI TAM LİSTE VE ŞANSLI BÜTÜN NUMARALARIN LİSTESİ İÇİN İSE BU LİNKE TIKLAYIN VE SIRALI TAM LİSTEYE BAKIN...

Çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili yerlere yazıp sorgula deyin ve kazanan şanslı kişilerden olup olmadığınızı öğrenin... iyi şanslar...

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlayacak ve gecenin finalini ise dev ikramiye süsleyecek

Çekilişi yapılacak dev ikramiyenin 19 Mart 2018 Cuma Milli Piyango sıralı tam listesi ve şanslı numaraları sayfamız aracılığıyla sizlere ulaşacaktır...

Peki Milli Piyango 19 Mart Cuma çekilişi yapıldı mı, yapıldıysa şanslı numaralar hangisi, piyango hangi numaralara vurdu, MP sonuçları, 19 Mart 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi belli oldu mu, belli olduysa hangi şanslı kazanan numaralar oldu.