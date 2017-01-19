İşte 19 Ocak 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı AMORTİ numaraları burada!

Milli Piyango İdaresinin 19 Ocak 2017 çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin numaraları belli oldu mu? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 19 Ocak Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar bu akşam belli olacak. İkraniyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar sitemizde yer alacaktır...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından " 19 Ocak 2017 Çekilişi" bu akşam yapılacak. Bu akşamki çekilişte, şanslı numaralar birden fazla kişinin hayallerini gerçekleştireceği parayı dağıtacak.

İŞTE MİLLİ PİYANGO 19 OCAK 2017 SONUÇLARI AMORTİ NUMARALARI:

3 - 5

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI, SIRALI TAM LİSTE VE SORGULAMA EKRANI İÇİN İSE ALTTAKİ RESME TIKLAYINIZ...

GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE KİMLER KAZANDI?

9 Ocak çekilişinde genellikle olduğu gibi ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti, büyük ikramiyeyi kazanan biletler Adana, Antalya, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

İşte 19 Ocak 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları! MP SIRALI TAM LİSTE

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlayacak ve gecenin finalini ise dev ikramiye süsleyecek

Çekilişi yapılacak dev ikramiyenin 19 Ocak 2017 Perşembe Milli Piyango sıralı tam listesi ve şanslı numaraları sayfamız aracılığıyla sizlere ulaşacaktır...

Peki Milli Piyango 19 Ocak perşembe çekilişi yapıldı mı, yapıldıysa şanslı numaralar hangisi, piyango hangi numaralara vurdu, MP sonuçları, 19 Ocak 2017 Milli Piyango yılbaşı çekilişi belli oldu mu, belli olduysa hangi şanslı kazanan numaralar oldu.