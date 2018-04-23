Diğer
Kategoriler

Milli Piyango 23 Mart çekilişi sıralı tam listesi | MP 23 Nisan 2018

23 Nisan 2018 tarihli Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango MP 23 Nisan çekilişi hangi numaralara çıktı, Milli Piyango 23 Nisan sıralı tam listesi bu haberimizde sizleri bekliyor. Milli Piyango büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları çıkan numaralar ? Milli Piyango sıralı tam listesi ve çekiliş sonuçları mpi.com.tr'den alınarak resmi sonuçları bu haberimizde yer alıyor...

Milli Piyango 23 Mart çekilişi sıralı tam listesi | MP 23 Nisan 2018

23 Nisan 2018 00:20

23 Nisan 2018 Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 23 Nisan 2018 Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar belli olacak.. İkramiyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar Milli Piyango tarafından açıklandığı andan itibaren bu haberimizde olacak. 

BİLET SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

 

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Etiketler: milli piyango, milli piyango çekilişi, Milli Piyango sonuçları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç