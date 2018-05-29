Milli Piyango 29 Mayıs çekilişi sıralı tam listesi | MP 29 Mayıs 2018

29 Mayıs 2018 Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 29 Mayıs 2018 Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar belli olacak.. İkramiyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar Milli Piyango tarafından açıklandığı andan itibaren bu haberimizde olacak.

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19-05-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

331467

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

106485

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

395508

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

177775 218093

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

334979 625825 648410

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

08494 13736 17825 18923 23979 24757

32662 33054 35501 49377 55559 65486

66441 71579 73440 73834 78808 81616

84369 90849

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

1774 1865 1937 2811 2887 3911

4973 5138 5272 5299 5609 6505 6570 7839 8662

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

101 241 301 388 458 600

813 845 861 868 912 976

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

11 13 29 31 48 54

90

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

3 9

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

031467 131467 231467 301467 311467 321467

330467 331067 331167 331267 331367 331407

331417 331427 331437 331447 331457 331460

331461 331462 331463 331464 331465 331466

331468 331469 331477 331487 331497 331567

331667 331767 331867 331967 332467 333467

334467 335467 336467 337467 338467 339467

341467 351467 361467 371467 381467 391467

431467 531467 631467

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ÇEKİLİYOR?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ



Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.