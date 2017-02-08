İşte 9 ŞUBAT 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları! MP SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango İdaresinin 9 Ocak 2017 çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin numaraları belli oldu mu? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 9 Şubat Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar bu akşam belli olacak. İkraniyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar sitemizde yer alacaktır...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından " 9 Şubat 2017 Çekilişi" bu akşam yapılacak. Bu akşamki çekilişte, şanslı numaralar birden fazla kişinin hayallerini gerçekleştireceği parayı dağıtacak.

MİLLİ PİYANGO 9 ŞUBAT 2017 ÇEKİLİŞİ AKŞAM ÜSTÜ BELLİ OLACAK VE SONUÇLAR ANINDA SİTEMİZDE YER ALACAKTIR... SONUÇLARIN ARDINDAN SIRALI TAM LİSTE BURADA OLACAKTIR... TAKİPTE KALINIZ...

19 OCAK 2017 BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE KİMLER KAZANDI?

19 Ocak çekilişinde genellikle olduğu gibi ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti, büyük ikramiyeyi kazanan biletler Adana, Antalya, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

İşte 9 Şubat 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları! MP SIRALI TAM LİSTE

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlayacak ve gecenin finalini ise dev ikramiye süsleyecek

Çekilişi yapılacak dev ikramiyenin 9 Şubat 2017 Perşembe Milli Piyango sıralı tam listesi ve şanslı numaraları sayfamız aracılığıyla sizlere ulaşacaktır...

Peki Milli Piyango 9 Şubat perşembe çekilişi yapıldı mı, yapıldıysa şanslı numaralar hangisi, piyango hangi numaralara vurdu, MP sonuçları, 9 Şubat 2017 Milli Piyango yılbaşı çekilişi belli oldu mu, belli olduysa hangi şanslı kazanan numaralar oldu.