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Milli Piyango çekiliş sonuçları. Büyük ikramiye! 2017 MPİ Çekiliş Sonuçları (Yılbaşı bileti tam liste sorgulama)

Milyonlarca kişinin hayalini süslediği Milli Piyango büyük ikramiyesini, 2017 MPİ Çekilişi Sonuçlarının tam listesini ve Yılbaşı Milli Piyango Biletinizi sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango bileti sorgula, Milli Piyango bileti sorgulama ekranı, Milli Piyango bilet sorgulama, amorti rakamları ve MP bilet sorgulama için tıklayınız>>>

Milli Piyango çekiliş sonuçları. Büyük ikramiye! 2017 MPİ Çekiliş Sonuçları (Yılbaşı bileti tam liste sorgulama)

31 Aralık 2016 17:39
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Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binasında yapılacak. Saat 19.00’dan itibaren Milli Piyango Bileti çekilişleri yapılmaya başlayacak. Herkesin merakla beklediği 60 Milyon TL tutarındaki yılbaşı büyük ikramiyesinin çekilişi saat 23.00 itibariyle TRT 1'den canlı olarak satılan bilet çıkana kadar devam edecek.

31 ARALIK 2016 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Yılbaşı Çekilişi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.


Sizde iha.com.tr’den Milli Piyango sonuçları (MPİ Bilet Sorgulama), Milli Piyango 2017 sonuçlarını, Milli Piyango tam listesini öğrenebilirsiniz. Birçok insanın hayalini süsleyen Milli Piyango 2017 yılbaşı çekiliş sonuçlarını, MPİ bilet sorgulama ekranını, Yılbaşı biletinin tam listesi ve Yılbaşı Milli Piyango özel çekiliş sonuçlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz. Son gelişmeleri canlı olarak takip ederek sizlere son dakika olarak duyuracağız.

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?
Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

 

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?
10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

BİLETLERİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE KAÇ LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak.

 

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?
2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013
2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160
2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451
2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374
2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149
2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270
2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160
2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924
2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383
2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833
2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345
2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127
2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322
2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202
2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990
2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783
1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891
1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ
Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı.
Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz. İyi şanslar, mutlu yıllar…

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