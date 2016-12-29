Milli piyango 2017 yılbaşı özel çekilişi bu yıl da TRT 1'den canlı ve naklen yayınlanacak. Milyonlarca insanın rüyasını süsleyen Milli Piyango çekişini herkes canlı izlmek istiyor. Yılbaşı çekilişini izlemek isteyenler haberimizde tüm detayları bulabilecek. Ayrıca çekilişi canlı izlemek isteyenler haberimizde ki linke tıklayarak çekilişi canlı izleyebilirler...

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2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Bilet fiyatları ne kadar olacak?

Milli Piyango İdaresince belirlenen fiyatlar: Tam bilet: 60 lira, yarım bilet: 30 lira, çeyrek bilet: 15 liradan satılacak.

Başka ikramiye olacak mı?

60 milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin yanında 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye veriliyor.

Toplam kaç bilet dağıtalacak?

31 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan büyük çekilişte 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak. Toplam bilet sayısı: 2 milyon 950 bin 269 bilet.

Amorti ne kadar olacak?

Hayallerini 60 milyon Türk lirası ile renklendirenler şayet kıl payı ile kaçırırlarsa, idare 60 bin Lira teselli ikramiyesi alacak.

Biletlerin tümü satılmazsa ne olacak?

Tüm biletler satılmadığı takdirde, ödül numarası çıkana kadar çekiliş devam edecek.

Hangi rakamlar çoğunlukla çıktı?

İstatistiklere göre bu zamana kadar çıkan rakamlar: 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773