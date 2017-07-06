Milli Piyango Süper Loto 6 Temmuz 2017 Perşembe çekiliş sonuçları belli oldu (MPİ Süper Loto sonuç öğren)

Geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmaması ile ikramiye tutarı bu haftaya devretmişti. 6 bilenin çıkmadığı 506'ncı hafta çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 TL 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

6 Temmuz 2017'de saat 21:15'te çekilen şans oyununda çıkan rakamlar: 2 5 24 39 45 49

Süper Loto’da büyük ikramiye Başkent’e çıktı

Haftalardır devreden ve 37 milyon TL’yi aşan Süper Loto, akşam saatlerinde gerçekleştirilen çekilişle Ankaralı bir vatandaşı milyoner yaptı.

6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları için tıklayın

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

İŞTE SÜPER LOTO 29 HAZiRAN 2017 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

04 20 21 32 43 47