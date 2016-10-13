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Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için başvuru tarihi uzatıldı

Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için başvuru tarihi 8 Kasım 2016'dan 10 Mart 2017'ye uzatıldı.

Milli Piyangonun özelleştirilmesi için başvuru tarihi uzatıldı

13 Ekim 2016 09:12

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin ön yeterlik ve son teklif verme tarihleri uzatıldı. Buna göre Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 14 Ekim 2016 Cuma günü, 10 Şubat 2017 günü Cuma saat 16:00’ya, Son Teklif Verme tarihi olan 08 Kasım 2016 Salı günü ise 10 Mart 2017 Cuma günü saat 16.00’ya kadar uzatıldı.
 

Etiketler: milli piyango


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