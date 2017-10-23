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Milli saraylar 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi

Meclise bağlı müze, saray, köşk ve kasırların bu yıl içerisindeki ziyaretçi sayıları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçerek 722 bin kişi oldu. Dolmabahçe Sarayı en çok ziyaretçi çeken konum olurken, onu Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı ve Resim Müzesi takip etti.

Milli saraylar 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi

23 Ekim 2017 10:16


Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, meclise bağlı saray, müze ve köşklerle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in TBMM Milli Saraylar’dan elde ettiği bilgilere göre en çok ziyaret edilen sarayın Dolmabahçe olduğu belirlendi. Milli sarayları ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 694 bin olurken bu yıl turizmde yaşanan hareketlenmeyle beraber bu rakam 772 bine çıktı. Milli saraylara bağlı müze, köşk, saray ve kasırları ise 2 yılda toplam 1 milyon 500 bin kişi ziyaret etti.

Milli saraylara bağlı müze, köşk, saray ve kasırların bu süreçte ziyaretçi sayıları ve habere konu olma sayıları aşağıdaki şekilde gibi belirtildi: “Dolmabahçe Sarayı, 456 bin 714 ziyaretçi sayısıyla bin 231 habere konu oldu. Beylerbeyi Sarayı, 73 bin 270 ziyaretçi sayısı 580 haber, Ihlamur Kasrı 65 bin 920 ziyaretçi sayısı 57 haber, Küçüksu Kasrı 36 bin 168 ziyaretçi sayısı 61 haber, Florya Atatürk Köşkü 34 bin 724 ziyaretçi sayısı 31 haber, Yalova Atatürk Köşkü 26 bin 417 ziyaretçi 8 haber, Aynalıkavak Kasrı 7 bin 632 ziyaretçi 20 haber, Saray Koleksiyonları Müzesi 7 bin 478 ziyaretçi 23 haber, Maslak Kasrı, 6 bin 869 ziyaretçi 20 haber, Beykoz Kasrı 5 bin 377 ziyaretçi 27 haber, Yıldız Şale 3 bin 733 41 haber.” 

Etiketler: Dolmabahçe Sarayı, Milli saraylar, ziyaretçi

 

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