Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Kanada'nın Halifax kentine geldi.

Akar, toplantının gerçekleştiği otelde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan'ın da bulunduğu katılımcılarla sohbet etti. Akar, forum kapsamında gerçekleşen ilk oturumun ardından ise ABD'li senatörlerle görüştü. Akar, senatörlere, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları fotoğrafları hatırlattı. Söz konusu fotoğrafların Türk medyasında geniş yer bulduğunu ve Türk halkının bu durumdan rahatsız olduğunu vurgulayan Akar, bu durumun Türk halkının gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar verdiğine dikkat çekti. Akar, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD'nin terör örgütü YPG'ye uçaklarla ve kamyonlarla silah ve mühimmat vermesini kabul edemeyiz. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Akar, ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt üyelerinin iadesine de vurgu yaptı. Gülen ile diğer örgüt üyelerinin iadesine yönelik 85 klasörün yanı sıra çok sayıda belgenin ABD'ye ulaştırıldığına dikkat çeken Akar, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu, bu kapsamda da Gülen ile örgüt üyelerinin iade edilmesi gerektiğini ifade etti.