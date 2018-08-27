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Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu terör bitecek. ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi’ düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akardan terörle mücadele mesajı

27 Ağustos 2018 21:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile birlikte geçtiğimiz gün Ağrı’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı’nın (25) Ankara’daki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Akar ve Güler’i taziye çadırı önünde şehidin babası Mahmut ve kardeşi Ensar Dağlı karşıladı. Daha sonra Bakan Akar ile Orgeneral Güler şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırında baba Mahmut, kardeşi Ensar Dağlı’ya baş sağlığı dileklerini iletti. Kuran’ı Kerim okunmasının ardından taziye çadırında dua edildi. Hulusi Akar, Yaşar Güler ve kuvvet komutanları daha sonra şehidin annesi Aysel Dağlı’ya taziyelerini bildirdi.

“Bu terör bitecek” 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, taziye çadırında yaptığı konuşmada terörün biteceğini vurgulayarak, “Biz burada silahlı kuvvetler mensupları olarak vazifemizi yaparken aynı zamanda Peygamber Ocağı olarak biline Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girerken ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ diye yola çıktık. Allah kimimize bu şehitliği nasip etti, kimimizde görevlerine devam ediyor. Celal kardeşimiz görevini büyük bir asaletle yerine getirirken hainlerin saldırısıyla şehitlik mertebesine ulaştı. Mekanı cennet olsun. Görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu terör bitecek Terörün bitmesi için devletin tüm güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucularımız, jandarmamız, polisimiz tepelerde, karlarda, kışlarda, gece ve gündüz büyük mücadele vereceğiz. Devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. Bunun bitmesi için elimizde gelen her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz. ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Seyid Fatih Poyraz - Nurullah Geylani
 

 

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