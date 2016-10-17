Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit Belediyesi tarafından 4. düzenlenen Türkiye Muhtarlar Günü programa katılarak 81 ilin ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Wellborn otelde düzenlenen programa Bakan Işık'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve 81 ilin ilçe muhtaları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bizim muhtarlarımızın ilk isteği, şu artık demode olan kanunları değiştirmek. Şu anda Türkiye'de 50 bin 249 tane muhtarlığımız var.3 seçmeni olan muhtarımız da 30-60 bin seçmeni olan muhtarımız da var. Kışın kimsenin yaşamadığı muhtarlıklar var, muhtar bile İstanbul'da yaşıyor. Burada artık demode olan kanunlarımızı değiştirmemiz lazım. Şimdi diyeceksiniz 'Bakansın, 14 senedir de hükümettesiniz niye yapmadınız.' Valla şeytan taşlamaktan bazen tavaf yapmaya fırsat olmuyor. Samimi kanaatim, önce demode olan, çağ dışı kalan İller İdaresi Kanunu'ndaki hükümler, Büyükşehir Kanunu'ndaki hükümler ve diğer kanundaki hükümleri derleyip toplayıp önce bu muhtarlık sistemini düzenlemek, ondan sonra da pusulasını bastıranın muhtar adayı olduğu değil, önceden seçim kurulunun yapacağı bazı hazırlıklarla muhtar adayı olabilmenin önünü açmaktır" dedi.

"Ayağı yere basan güzel bir kanun hazırlayın"

Muhtarlara uygulanabilir ve güzel bir muhtarlar kanunu çıkması için tavsiyelerde bulunan Bakan Işık, " Ayağı yere basan güzel bir kanunun hazırlıklarını yapın. Ondan sonra bu taslağınızı mutlaka başta iktidar partimiz olan AK Partimiz olmak üzere diğer partilerle paylaşın. Dağınık yapıyı toparlayın. Ondan sonra da özlük hakları konusunda adım atmak kolaylaşacaktır" diye konuştu.

"Ülkemiz dimdik ayakta, sebebi ise birlik ve beraberlik"

Türkiye'nin çok ihanet gördüğünü ancak böylesini tarihinde ilk defa yaşadığını vurgulayan Bakan Işık, "Tarihimizde ihanet az değil. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği halkı meydanlara çağırması, halkımızın demokrasiye olan tutkusu ve inancı bu hain darbe girişimini bertaraf etti. Ama bu arada 241 şehidimiz var. Şehitlerimizden 2'si de muhtarımız. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle bugün Van'da kaybettiğimiz muhtarımıza da Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bakınız şu anda aynı anda kaç cephede birden savaşıyoruz. PKK terörüyle uğraşıyoruz, DHKP-C ile uğraşıyoruz, DEAŞ'le uğraşıyoruz, FETÖ'yle uğraşıyoruz, Suriye, Irak pek çok meseleyle uğraşıyoruz. Ama Allah'a hamd olsun ülkemiz de devletimiz de dimdik ayakta. Sebebi ne, birlik ve beraberlik. Eğer bir topluluğun içerisine fitne girmezse o topluluk birlik ve beraberliğini korursa inanın her türlü zorluğu yener. Bugünlerde bunun en güzel örneğini gösteriyoruz. Bunu ister dernek, vakıf, kurum olarak veya büyük devlet olarak alın. Onun için Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" diye konuştu.

İsmail Gündüz

KOCAELİ