Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında Sakarya’da düzenlenen Lider Kadınlar Çalıştayına katıldı. Sapanca’da düzenlenen programa, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Parlamentolar Arası Birlik Temsilcisi ve IPU Proje Koordinatörü Zeina Hilal, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Program Direktörü Fulya Vekiloğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK YAPILAN YATIRIMLAR AVRUPA’DAN DAHA GERİDE DEĞİLDİR"

Türkiye’deki kadın hayatının Avrupa’dan geri kalmadığını belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kadın, hayatın her alanında olması gerekiyor. Bunu yaparken de hiçbir ayrımcılığa mağruz kalmasın. Bu noktada mevzuatımız Avrupa’dan daha geride değil. Son 14 yılda kadınlara yönelik yapılan düzenlemeler devrim niteliğindedir. Şu anda kadın, erkek fırsat eşitsizliği noktasında Türkiye’nin mevzuatı Avrupa’dan geride değildir" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK DÖNEMİNİN ARDINDAN KADININ EN FAZLA GAYRETİ GÖSTEREN LİDER ERDOĞAN’DIR"

Osmanlı döneminde kadınların hayatın merkezinden uzaklaştığını belirten Bakan Işık, "Osmanlının gerileme döneminde özellikle kadın, toplumun merkezinden dışarıya doğru itilmeye başlandı. Bunun pek çok sebebi olabilir. Gazi Mustafa Atatürk’ün kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vermesiyle başlayan süreçte kadın adım adım toplumun merkezinde rol almaya başladı. Atatürk döneminin ardından kadının toplumun merkezine taşınmasında en fazla gayreti gösteren liderinde Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etmek zorundayız" diye konuştu.

"ANADOLU’DAKİ PEK ÇOK YAVRUMUZUN ÖNCELİKLE EĞİTİM ALMASIYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ARTTIK"

Haydi Kızlar Okula kampanyasının Türkiye’deki etkilerini belirten Bakan Işık, "Haydi Kızlar Okula ’kampanyasıyla Anadolu’daki pek çok yavrumuzun öncelikle eğitim almasını ve daha sonra hayatın merkezinde olmasıyla ilgili çok önemli adımlar attık. O yüzdendir ki kızlarımızın okula gitme oranında her geçen gün artış gösteren bir ivmeye sahip olduk. Türkiye bu alandaki sorun alanlarından birinde güçlü mücadele etti ve başarılı oldu. Bu projeyi yaparken de kadına karşı her türlü ayrımcılığa karşıda mücadele ettik" açıklamasını yaptı.

"TSK’YA BAĞLI İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN MUVAZZAF ASKER OLMAYAN TÜM KADINLARIMIZLA İLGİLİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRDIK"

Başörtü yasağının TSK bağlı iş yerlerinden kalktığını belirten Bakan Işık, "Bir dönem Türkiye’de çok saçma olan bir başörtü yasağı vardı. İsteyen kadın istediği gibi giyinir, buna hiç kimsenin müdahalesi olmamalıdır, olamaz da. Ama bunu savunanların başörtüsünden dolayı mağdur olan insanların haklarını savunmaması da büyük bir tezatlıktır. Milli Savunma Bakanlığı olarak biz TSK’ya bağlı iş yerlerinde çalışan muvazzaf asker olmayan tüm kadınlarımızla ilgili bu yasağı da kaldırdık" diye konuştu.

Kadınlara yönelik hassas olunması gereken unsurlara dikkat çeken Bakan Işık, "İki noktada hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Birincisi kadınlara yönelik farkındalık eğitimidir. Farkındalık eğitimleri ile kadınların toplumda etkin rol alması, toplumun merkezinde olması ve buna yönelik toplumda var olan anlayışın olumlu bir şekilde artış göstermesi için ciddi bir eğitim çalışmasına ihtiyacımız var. Bunu yaparken de kadına yönelik ayrımcılığın hiçbir türünü çeşitliliğini ayırmadığımızı anlatmamız gerekiyor. İkinci ise kızlarımız ve kadınlarımızın eğitimini hiçbir şekilde ihmal etmemeliyiz. Bu anlamda yapacağımız yatırım aslında geleceğimize yönelik yapacağımız bir yatırımdır" diye konuştu.

Lider Kadınlar Çalıştayı, hatıra fotoğrafın çekilmesinin ardından sona erdi.