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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Münbiç ve Rakka açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ''Münbiç ve Rakka birbirinin alternatifi değil. Münbiç'ten PKK/PYD unsurlarının çekilmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye taahhüdü var. Eğer bunu ABD yapmazsa Türkiye operasyonu mutlaka değerlendirecektir'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işıktan Münbiç ve Rakka açıklaması

22 Şubat 2017 12:40

Milli Savurma Bakanı Işık NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye, PKK/PYD unsurlarının Menbiç'ten çekilmesi konusunda taahhüdü olduğunu hatırlatan Bakan Fikri Işık, ''Eğer bunu ABD yapmazsa o zaman bu konuda Türkiye operasyonu mutlaka değerlendirecektir. Bu Rakka operasyonunu da etkileyecek bir gelişme'' dedi.

El Bab operasyonu

Işık, El Bab operasyonuyla ilgili de "'Sayın Genelkurmay Başkanımızın oradaki ifadesi (Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti) kuşatma operasyonu bitti, içerideki temizliğin biraz zaman alacağını hepimiz biliyoruz. Kuşatma tamamen sağlandı, temizlik harekatı yürütülüyor. İçeride lokal olarak mahalle mahalle temizlik harekatı yapılıyor. İçerideki DAEŞ'linin 100'ün altında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların bazıları keskin nişancı bazıları ölüm fedaisi falan... Temizlik harekatı sürüyor.

Şehrin yarısında çoğu elden geçirildi. Süre vermek kolay olmaz doğru da olmaz. Önemli olan El Bab'ın tamamen kontrol altına alınmış olması" dedi.

Menbiç mi Rakka mı?'

Bakan Işık, ''Türkiye için öncelik Menbiç mi Rakka mı?'' sorusuna ise ''Münbiç ve Rakka birbirinin alternatifi değil. Münbiç'teki PKK/PYD varlığı sonlandırılmalı. Münbiç'ten PKK/PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye taahhüdü var. Türkiye’nin olmazsa olmaz noktalarından biri Münbiç’teki PKK/PYD varlığının kesinlikle sonlandırılması. Sonra da PYD unsurlarının bulunmaması. Eğer bunu ABD yapmazsa o zaman bu konuda Türkiye operasyonu mutlaka değerlendirecektir. Bu Rakka operasyonunu da etkileyecek bir gelişme" dedi.

Işık, Rus savaş uçağının kazaen Türk askerini vurmasıyla ilgili de "Koordinasyonun artırılması ihtiyacı ortaya çıktı" dedi.

Işık, S-400'lerle ilgili de "Türkiye'nin füze ve hava savunma sistemi ihtiyacı var. Bunu geçici olarak NATO desteği ile sağlıyoruz. Türkiye'nin kalıcı olarak füze saldırılarına karşı kendini koruyacak sisteme ihtiyacı var. Görüşmelerde belirgin bir ilerleme sağlandı. ABD ve NATO'nun anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var" dedi. 

Etiketler: Milli Savunma Bakanı, münbiç, rakka


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