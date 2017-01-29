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Milli Savunma Bakanı Işık’tan ‘Kardak’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunan botları tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Işıktan Kardak açıklaması

29 Ocak 2017 17:31
Milli Savunma Bakanı Işık’tan ‘Kardak’ açıklaması - Tıkla İzle

Bakan Işık, Edirne ziyaretleri kapsamında bir gazetecinin, “Bugün Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yunan botları tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiaları var, bu konuda neler söylemek istersiniz” sorusu üzerine, Genelkurmay Başkanı Akar'ın rutin programları çerçevesinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

“Ege’de hiçbir şekilde Türkiye emrivakiye boyun eğmez”
Bakan Işık, Ege Denizi’nde tam bir barış atmosferinin hakim olmasını istediklerine değinerek, “Türkiye olarak bizim temel bir yaklaşımımız var. Ege bir barış denizi olsun, barış gölü olsun. Her türlü sorunlar barışçıl yollarla konuşarak çözülsün. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Bu konudaki tavrımızda en küçük bir değişiklik yok ama bölgede de hiçbir şekilde emrivakiye Türkiye'nin boyun eğmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi sorunların konuşularak barışçıl yöntemlerle çözülmesi en temel prensibimiz” dedi. 

Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık


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