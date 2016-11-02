Bakan Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Hatay’a geldi. Hatay Havalimanı’ndan askeri helikopterle ayrılan Işık ve Çolak, Reyhanlı ilçesindeki sınırın sıfır noktasında bulunan Bükülmez Karakolu’na indi. Burada inceleme yapan heyet, Suriye’nin Afrin tarafını gözetledi. Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, burada askerlerle birlikte öğlen yemeği de yedi.

Bakan Işık, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelerle ilgili Türkiye’nin her türlü ihtimale hazır olması açısından önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Bakan Işık, Irak’tan gelen terör tehdidini bertaraf etmekte de kararlı olduklarını vurguladı. Işık, "Teröristlerin sınırımızdan geçmemesi için de her türlü tedbir alınıyor. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.

Rakka operasyonuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Bakan Işık, "Rakka operasyonu bir aşamada olmayacak. Önce izolasyon, sonra kuşatma ve nihai taarruz olacak. Askeri düzeyde ABD ile planlamalar devam ediyor. Şartlarımızı ortaya açık ve net koyduk PYD’nin bu operasyonlara katılmaması. Bu sağlanırsa ABD’ye her türlü desteği vermeye hazırız. Derdimiz Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi ve kendi asli unsurları tarafından yönetilmesi" diye konuştu.